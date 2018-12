Fellbach Auto prallt gegen Baum – Zwei Verletzte

Von aim 17. Dezember 2018 - 11:28 Uhr

In der Nacht zum Montag ist ein Auto im Rems-Murr-Kreis von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Einer der Insassen hat sich schwere Verletzungen zugezogen.





5 Bilder ansehen

Fellbach - In der Nacht zum Montag ist ein Auto in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gerast. Bei dem Aufprall wurden beiden Insassen des Unfallwagens verletzt. Laut Polizeibericht sollen sie die Unfallstelle zunächst verlassen haben.

Mehr zum Thema

Die beiden 23 und 26 Jahre alten Männer waren offenbar gegen 0.30 Uhr auf der Bühlstraße in Richtung Eberhardstraße unterwegs, als ihr Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Als die Polizei an der Unfallstelle ankam, fehlte von den Insassen zunächst jede Spur. Sie sollen aus dem Wagen ausgestiegen sein und sich entfernt haben. Noch während der Unfallaufnahme kamen die jungen Männer zum Ort des Geschehens zurück. Beide waren verletzt.

Wer steuerte den Unfallwagen?

Der 23-Jährige hatte sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 26-Jährige hatte lediglich leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Welcher der beiden Insassen das Fahrzeug steuerte, ist laut Polizeibericht noch unklar.

Beide Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen, um festzustellen, ob sie vor dem Unfall Alkohol getrunken hatten. Ihre Führerscheine wurden vorläufig entzogen. Am Auto soll ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstanden sein. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.