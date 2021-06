4 Der Unfall ereignete sich bei Fellbach-Schmiden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Bei einem Auffahrunfall nahe Fellbach-Schmiden sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Fellbach-Schmiden - Ein 82 Jahre alter Mercedes-Fahrer und eine 57-jährige Opel-Fahrerin sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) verletzt worden. Es entstand Schaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Wie die Polizei meldet, war der 82-Jährige gegen 15.50 Uhr auf der Kreisstraße 1910 von Fellbach-Schmiden kommende in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz eines dortigen Hofladens abbiegen. Als der 82-Jährige bremste, bemerkte dies die 57-Jährige, die hinter ihm fuhr, wohl zu spät, sodass es zu einer Kollision kam. Dabei wurden beide Unfallbeteiligten verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Genauere Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit nicht vor.

Zur Versorgung der Verletzten waren zwei Notarztwagen und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach-Schmiden war mit drei Fahrzeugen und 16 Mann ebenfalls im Einsatz.