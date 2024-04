1 In der zweiten Liga kommt es zu einem brisanten Duell. Foto: dpa/Marcus Brandt

St. Pauli gegen Rostock ist ein besonders brisantes Spiel. Und deshalb startet ein Toiletten-Hersteller nach den Vorfällen im vergangenen Jahr dazu auch eine besondere Aktion.











Link kopiert



40 mobile Toiletten auf dem Stadiongelände - die gehören am Freitagabend zu den zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen beim brisanten Zweitliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock. Unter dem Titel „Toiletten für Toleranz“ hat der Hersteller am Freitag wenige Stunden vor dem Anpfiff (18.30 Uhr/Sky) auch noch eine Prämie von 100 Euro für jedes Klo ausgelobt, das von den Fans nicht zerstört wird. Die Summe, die dabei zusammenkommt, will das Unternehmen nach dem Spiel an die Jugendabteilung des FC Hansa Rostock spenden.