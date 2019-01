1 Trainer Markus Weinzierl und der VfB Stuttgart stehen vor der schwierigen Auswärtsaufgabe in München. Foto: Pressefoto Baumann

Unser Liveticker der VfB-Pressekonferenz mit Trainer Markus Weinzierl vor dem Spiel beim FC Bayern München an diesem Sonntag.

Stuttgart - Nach dem Fehlstart gegen den 1. FSV Mainz 05 wartet auf den VfB Stuttgart das Auswärtsspiel beim Branchenprimus FC Bayern München an diesem Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker). Vor dem Spiel steht wie immer die Pressekonferenz an. Wer steht dem VfB zur Verfügung? Wer nicht? Rutscht Neuzugang Ozan Kabak erstmals in den Kader? Wie steht es um Benjamin Pavard?

Trainer Markus Weinzierl vom VfB stellt sich ab 11 Uhr an diesem Donnerstag den Fragen der Medienvertreter. Wir sind mit unserer Redaktion vor Ort und begleiten die Pressekonferenz mit einem Liveticker in gewohnter Manier.