FC Bayern gegen VfB Stuttgart: Mit diesem Team treten die „Overperformer“ beim FC Bayern an

Am Sonntagabend steigt in München das Topspiel des 15. Spieltags. Wir schauen auf die vermeintliche Aufstellung des VfB Stuttgart für die Partie beim FC Bayern.

So ganz geheuer scheint Thomas Tuchel der Höhenflug des VfB Stuttgart nicht zu sein. Aber: Die „Wertschätzung“ des Trainers des FC Bayern ist dem Team von Sebastian Hoeneß gewiss. Der VfB sei aktuell mehr als die Summe seiner Individualisten, sagte Tuchel vor der Partie seiner Münchner gegen den VfB an diesem Sonntagabend (19.30 Uhr/Sat 1/Liveticker) und nannte die Mannschaft „Overperformer“. Soll heißen: Das Zusammenwirken als Team bringt den Stuttgartern aktuell Extrapunkte.

Der VfB hat sich in den bisherigen 14 Bundesligaspielen dieser Saison in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Nun steht das Duell mit dem Rivalen aus dem Süden an, das mal wieder ein echter Südgipfel ist.

Für den VfB und seinen Trainer Sebastian Hoeneß ist es nach der Partie gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag die nächste große Herausforderung. Gegen die Werkself erreichten die Stuttgarter ein 1:1 – und überzeugten vor allem in der ersten Hälfte mit einer mutigen und aggressiven Spielweise.

Womöglich wird es Hoeneß auch gegen den FC Bayern mit dieser Taktik versuchen. Dass er defensiver aufstellt, ist jedenfalls unwahrscheinlich. Bedeutet: Es wird wohl wieder die Doppelspitze mit Serhou Guirassy und Deniz Undav auflaufen. „Auch die Doppelspitze muss ja nicht super offensiv interpretiert werden“, sagte Hoeneß.

Offen ist noch, ob Waldemar Anton von Beginn an spielen wird. Der Abwehrchef und Kapitän hatte unter der Woche mit einer Erkältung zu kämpfen. Wer ansonsten voraussichtlich in der Startelf stehen wird? Zeigen wir in unserer Bildergalerie.