1 Tagesthemen-Moderation Caren Miosga hat den Fauxpas von Wolfgang Ischinger mit Humor genommen Foto: NDR/ARD/dpa

Eigentlich ging es in dem Interview von „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Misoga mit Wolfgang Ischinger um den Ukraine-Konflikt. Doch nun lacht das Netz, weil der Sicherheitsexperte die Moderation gleich dreimal falsch ansprach.















Stuttgart - Es ist ein Fluch der Medienlogik: Nebensächliches kann einen Inhalt überdecken, selbst wenn dieser von weltpolitischer Relevanz ist. Etwa wenn Russland Zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert und Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga vom Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger wissen will, ob Russlands Präsident Putin das jetzt wirklich ernst meint.

Doch statt darüber zu diskutieren, amüsiert sich das Netz am Dienstagmorgen über ein kurzes Zusammenschnitt des Gesprächs, den die Moderation selbst bei Instagram teilte.

Wenn also am Ende mehr Menschen etwas von der Brisanz des Ukraine-Konflikts mitbekommen, haben die Redakteure der Tagesthemen-Sendung mit ihrem Interview so oder so ihr Ziel erreicht.