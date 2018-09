Fassanstich Cannstatter Volksfest „So viele Schläge, so viele Tore schießt der VfB“

Von Stephanie Schlagenhauf 28. September 2018 - 19:43 Uhr

Die Dirndl- und Lederhose Parade geht wieder los! Zum 173. Mal wird das Cannstatter Volksfest gefeiert. Und Fritz Kuhn verspricht mit seinem Fassanstich Tore für den VfB am Samstag.

Stuttgart - In diesem Jahr gibt es gleich zwei Volksfeste, denn das Cannstatter Volksfest wird 200 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum gibt es nicht nur die große Party auf dem Wasen, sondern zudem auf dem Schlossplatz ein historisches Volksfest, das bereits am Mittwoch eröffnet wurde.

Mehr zum Thema

Die Hopfenkönigin Theresa begleitete Oberbürgermeister Fritz Kuhn auf die Bühne. Er begrüßte die Besucher – und verzichtete auf die Nennung Einzelner. Dann scherzte er, so viele Schläge wie er für den Fassanstich brauchen würde, so viele Tore würde der VfB Stuttgart am Samstagnachmittag schießen.

Wie viele das sind, sehen Sie im Video.