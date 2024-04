Helfer gesucht – was verdient man beim Stuttgarter Frühlingsfest?

Fassanstich am 20. April

1 Ob Kettenkarussell, Dosenwerfen oder Wurstbude: Jeder Schausteller ist auf fleißige Mitarbeiter angewiesen. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Etwa 1000 Mitarbeiter helfen beim Stuttgarter Frühlingsfest an den rund 220 Schaustellerständen und Imbissbuden mit. Die meisten bezahlen über Mindestlohn, an manchen Ständen werden noch Helfer gesucht.











Sie sind die vermutlich unscheinbarsten Akteure jedes Volksfests und doch würde ohne sie gar nichts gehen – auch nicht auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Ob im Kassenhäuschen, beim Kartenabreißen oder am Würstchengrill, die Mitarbeiter der rund 220 Imbissbuden, Fahrgeschäfte und Vergnügungsstände halten den Laden am Laufen. Etwa 1000 festangestellte Mitarbeiter und Aushilfskräfte sind während des Frühlingsfests im Einsatz auf dem Cannstatter Wasen, am 20. April geht es los.