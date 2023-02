Fasnet in Kornwestheim

Alles beim Alten: Volle Halle, tolle Kostüme und beste Laune beim SVK-Fasching in der Sporthalle Ost in Kornwestheim.

Bereits vor der Sporthalle Ost wimmelte es am Samstagabend nur so von knallbunten Jogginganzügen der 80er Jahre, Cowboys und Polizisten. Letztere waren zwar keine wirklichen Ordnungshüter, nahmen ihren Job aber ernst. „Schön weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen“, raunte einer einen Clown an: „Wir verhaften hier gerade ein Bier“, ergänzte sein Kumpel. Alle lachten. Die Stimmung war ausgelassen und locker.

Großartige Kostüme

Auch drinnen war die Faschingsparty nach zwei Jahren Pause wieder in vollem Gang. Wie immer traf man auf ausgefallene und großartige Kostüme. Von grünen Aliens über blinkende Einhörner bis hin zu Tom Cruise, alias Pete Maverick Mitchell aus Top Gun waren alle da. Obwohl es erst kurz nach 20 Uhr war, tanzten schon eine Menge Feierwütige zu Schlager, Rock und Pop.

Ballerinas und Marienkäferchen drehten sich wild im Kreis und nur wenige Meter weiter kreischten ein paar Teufelchen zu Mickie Krauses „Sie hatte nur noch Schuhe an.“ So viele Faschingsenthusiasten um diese Uhrzeit hatte selbst SVK-Geschäftsführer Tomas Eeg in den vergangenen Jahren noch nie in der Osthalle angetroffen: „Super, dass so früh schon beste Stimmung ist.“

Auf Getränke muss das Narrenvolk etwas warten

Lediglich ein einsamer Matrose stand alleine mit seinem Bier da und starrt etwas abwesend in die Menge. Die rockte mittlerweile zu Jennifer Lopez „Let’s get loud“– vorne mit dabei Björn Borg, Luke Skywalker und auch Harry Potter, aus Sicherheitsgründen ohne Zauberstab. Nur wenige Meter weiter schlängelte sich derweil eine ganze S.W.A.T – Einheit - mehr oder weniger elegant – und dem Stab eines „Blinden“ zum Limbo hindurch. Läuft.

Lediglich wer ein Getränk wollte, musste sich phasenweise etwas gedulden, auch Spiderman musste brav in der Schlange stehen. Ihm machte das aber ebenso wenig aus wie der Fee, welche ihren Getränkewunsch leider nicht einfach herzaubern konnte: „Macht nichts, geile Stimmung, tolle Party, alles super“, sprach’s entspannt. Und damit war eigentlich alles gesagt.

900 Karten bereits im Vorverkauf weg

Die meisten der 900 Karten waren bereits im Vorverkauf verkauft worden. Die letzten gingen am Abend weg. Kein Wunder konnte Eeg bereits während der laufenden Veranstaltung wohlwollend sagen: „Toll besucht, wir sind sehr zufrieden.“ Lediglich eine Sache bereitete ihm etwas Kopfschmerzen: die ehrenamtlichen Helfer. „Leider bekommen wir kaum mehr Helfer aus den Abteilungen“, klagte der Geschäftsführer und weiß: „Wenn es im nächsten Jahr nicht besser wird, können wir den Fasching so vermutlich nicht mehr durchführen.“

Daran wollte an diesem Abend nach langer Faschingspause aber keiner denken. Und auch Eeg hofft, dass dieses Jahr einfach eine Ausnahmesituation darstellte. Schließlich – so sah es am Abend eindeutig aus – waren die Leute einfach froh überhaupt wieder Fasching feiern zu können. Die NOL-Guggen, die Gruppe Inflagranti und DJ Harry Garcia gaben dabei auf der Bühne ihr Bestes und heizten der Halle mächtig ein.

Selbst der Matrose hatte mittlerweile Anschluss gefunden und hüpfte mit einem Piraten um die Wette. Und die Luftballons an der Decke, die hörten erst am frühen Morgen auf mitzutanzen, als auch der letzte Faschingsfreund die Halle verließ. Nach zwei Jahren Pause war also alles wie zuvor. Eine riesige, lustige SVK-Faschingssause.