Fashion Week: Promiauflauf und ungewöhnliche Kreationen in Berlin

Promiauflauf und ungewöhnliche Kreationen in Berlin

13 Die US-amerikanische Schauspielerin Teri Hatcher (l.), besuchte zusammen mit ihrer Tochter Emerson Tenney die Marc Cain Fashion Show in Berlin. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Am Donnerstag geht die Fashion Week in Berlin zu Ende. Im Laufe der Woche haben Designer in der Hauptstadt ihre neuesten Kreationen präsentiert. Das wollten sich auch Promis wie Teri Hatcher nicht entgehen lassen.











Link kopiert



Ein Hauch von Hollywood wehte diese Woche bereits in Berlin. Anlässlich der Fashion Week, die am Donnerstag zu Ende geht, erschien die US-Schauspielerin Teri Hatcher mit Tochter Emerson Tenney zur Modenschau von Marc Cain. Beide strahlten nicht nur um die Wette, sondern hatten ihren Look auch perfekt aufeinander abgestimmt.