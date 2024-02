Faschingsumzug in Waiblingen: Tausende Gäste feiern mit schier endlosem Narrenwurm

9 Ganz schön gruselig war so mancher Anblick beim Waiblinger Umzug, hier die Werwölfe aus’m Gäu. Foto: Gottfried Stoppel

Die Rems-Murr-Hauptstadt wird zur Faschingsmetropole: Der Umzug durch die Altstadtgassen gehört zu den längsten und imposantesten in der Region Stuttgart. Allerdings sorgen fiese Schnürsenkel- und Hutdiebe für Aufregung unter den von den Narren sorgfältig ausgewählten Opfern.











Klar, das bisschen Regen kann einem echten Narren nicht die Laune vermiesen. Aber ein wenig trübt es die sonst so überschäumende Stimmung in den Faschingshochburgen doch, wenn es unablässig aufs Haupt tröpfelt. Auch so mancher Rathaussturm mit etwas geringerer Vollversammlung auf dem Marktplatz oder manches Buttenrennen unter freiem Himmel brachte zwar viele offizielle Mitglieder von Karnevalsvereinen in Schwung, der allgemeine Besucherzuspruch litt aber doch etwas unter den Wetterkapriolen.