Faschingsumzug in Gerlingen Piraten, Hexen und Prinzessinnen

Von Franziska Kleiner 04. Februar 2018 - 18:54 Uhr

Gerlingen in der Hand der Maskenträger: Der Faschingsumzug lockt am Sonntag neben Erwachsenen auch viele Kinder auf die Straßen. Diese haben Spaß, sind aber auch vorsichtig.





Gerlingen - Wenige Minuten, nachdem sich die Gruppen in Bewegung gesetzt hatten, fing es am Sonntag an zu schneien. Die bunte Kostümierung der Narren kam vor dem dunkelgrauen Himmel erst so richtig zur Geltung.

Der Frohe Faschingsclub Gerlingen hatte zu dem Umzug durch die Gerlinger Innenstadt eingeladen. Rund 40 Gruppierungen haben die Einladung angenommen. Damit waren es laut dem Veranstalter in etwa so viele wie in all den Vorjahren. Allerdings seien nun besonders viele Hästräger gekommen. Dies wiederum ist dem Faschingsclub zufolge der Tatsache geschuldet, dass Gerlingen 2017 Ausrichter des Landesnarrentreffens war, wo viele Zünfte kamen, die bis dato nicht in der Stadt gewesen waren. Dieses Jahr gab es das Landestreffen in Reutlingen. Und der Frohe Faschingsclub Gerlingen führte den Zug in seiner Heimat an. „Schella Hopp, Schella Hopp, Schella Hopp-Hopp-Hopp“ schallte es durch die Straßen.

Narrenpolizei folgt der echten Polizei

Die Polizei fuhr vorne draus – und wenige Meter dahinter reihte sich die Narrenpolizei der Haugga-Narren aus Essingen von der Ostalb ein. Kurz danach folgten die Tiefenbronner Geiserjäger und die Narrenzunft der Leonberger Waldhexa. Die Hexen mit ihren Besen waren dabei weitaus umtriebiger als etwa die Lewenbercher, die gemütlich durch die Straßen trotteten. Die Kohlrabiner Büchenbronn, gemeinsam unter anderem mit den Verrückten Hühnern aus Althütte und die Hexajäger aus dem Eschelbachdal boten ein buntes Bild in den Straßen. Ihre Rufe hingegen waren selten zu hören.

Besonders viele Kinder säumten die Straßen vor allem in der Innenstadt. Ein einäugiger, schwarz gelockter Pirat tanzte mit einer Prinzessin, und ein Clown zog sich zurück, als die Ditzinger Glemshexen um die Ecke bogen. Nicht jedem waren die Maskenträger geheuer – die begannen, Bonbons, Schokolade und Popcorn zu verteilen. Wonach das Misstrauen der kleinen Leute meist schnell verschwand.

Abschluss in und vor der Stadthalle

Nachdem der Zug durch die Innenstadt gezogen war, kamen die Akteure auf dem Rathausplatz zusammen, Die einen feierten dort weiter, die anderen wärmten sich in der Stadthalle auf.