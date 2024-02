Fasching in Murr: Narren und Hexen begeistern das Fasnetsvolk

1 Grüne Augenbrauen, blauer Zahn – farbenfroh geschnitztes Narrenantlitz Foto: Werner Kuhnle

Tausende Zuschauer säumen die Straßen beim Faschingsumzug in Murr und erleben die bunte Vielfalt der Hästräger aus der gesamten Region.











Link kopiert



Roland war ganz vorne dabei an diesem Tag. „Ich spiele die große Trommel“, sagte er. Und damit sorgte er für die starken Töne zum Auftakt des Faschingsumzugs in Murr. Roland gehört wie seine Mitspieler in ihren bunten Gewändern, schwarz, türkis und rot zu den Gässlesfetzern Murr, die mit ihren Instrumenten an der Spitze des langen Zuges durch die Gemeinde marschierten.