In der Besigheimer Altstadt war beim Umzug am Sonntag viel geboten. Foto: Andreas Essig/essigfoto.de

Allerhand zu sehen war am Sonntag beim Umzug zum Besigheimer Winzerfest.Bei strahlendem Sonnenschein zog sich der Lindwurm durch das Städtle.











Es ist Winzerfest in Besigheim. Und das heißt, dass nicht nur der ganze Ort, sondern auch viele, viele Besucher aus der ganzen Region auf den Beinen sind und in das historische Städtle pilgern, in dem die Enz in den Neckar mündet. Sehenswert ist das allemal, denn zum Winzerfest wird der ohnehin hübsche Ort noch mal besonders herausgeputzt und bekommt ein Weindorf unterm Schirm auf dem Kelterplatz. Seit Freitag und noch bis einschließlich Montag wird gefeiert – mit großem Programm, Musik auf drei Bühnen, Fischerstechen, ökumenischem Gottesdienst, Vergnügungspark auf dem Enzplatz, Feuerwerk und natürlich Wein. Beim Festumzug am Sonntag zogen 65 Gruppen durch die Stadt. Das Motto: „Ein Trinkspruch heut’ als Festbegleiter macht Weingenuss vergnügt und heiter“. Am Montag, 18. September, startet das Winzerfest um 18 Uhr. Auf den Bühnen spielen die Bands Confect (19.30 Uhr, Kelterplatz), Hornflakes (19 Uhr, Marktplatz) und Dragon Fire (20 Uhr, Stadtkirche).