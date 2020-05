1 Die Fantastischen Vier holen ihre Jubiläumskonzerte im Juni 2021 in Stuttgart nach. Foto: Moritz ‚Mumpi‘ Kuenster/Monsterpic

Die Geburtstagssause findet ein Jahr später statt: Am 12. und 13. Juni 2021 treten die Fantastischen Vier in Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena auf. Wegen der Corona-Krise waren die beiden Jubiläumsshows, die am 4. und 5. Juli diesen Jahres stattfinden sollten, abgesagt worden.

Stuttgart - „Und wir werden diese 30-Jahre-Shows spielen – no matter what!“ Das hatten Die Fantastischen Vier ihren Fans Mitte April versprochen, als sie ihre aktuelle „30 Jahre Live Tour“ aufgrund der Covid-19-Epidemie aufschieben mussten. Und sie halten Wort.

Für die beiden Konzerte in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena gibt es jetzt neue Termine: Der Auftritt, der am 4. Juli stattfinden sollte, wurde auf den 12. Juni 2021 verlegt. Das für 5. Juli geplante Konzert, soll nun am 13. Juni 2012 stattfinden. Gekaufte Tickets behalten Gültigkeit.

Die komplette Fanta-Vier-Tour im Überblick

Für die meisten Konzerte der Jubiläumstournee wurden inzwischen Ersatztermin im Jahr 2021 gefunden. Hier der Überblick:

08.06.2021 Hamburg | Barclaycard Arena – verlegt vom 11.06.2020

09.06.2021 Hamburg | Barclaycard Arena – verlegt vom 12.06.2020

11.06.2021 Bonn | Hofgartenwiese – verlegt vom 30.08.2020

17.06.2021 AT-Wien | Stadthalle – verlegt vom 22.05.2020

18.06.2021 CH-Zürich | Hallenstadion – verlegt vom 29.05.2020

19.06.2021 Meppen | Hänsch Arena – verlegt vom 19.06.2020

25.06.2021 Leipzig | Völkerschlachtdenkmal – verlegt vom 13.06.2020

26.06.2021 München | Königsplatz – verlegt vom 23.05.2020

27.06.2021 München | Königsplatz – verlegt vom 24.05.2020

02.07.2021 Frankfurt | Deutsche Bank Park – verlegt vom 27.06.2020

03.07.2021 Köln | RheinEnergieStadion – verlegt vom 20.06.2020

04.07.2021 Essen | Stadion Essen – verlegt vom 28.06.2020

09.07.2021 Berlin | Parkbühne Wuhlheide – verlegt vom 14.06.2020

Weitere Tickets für die Shows in Deutschland sind ab sofort wieder verfügbar.