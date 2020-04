1 Auf solche Szenen müssen die Fans etwas länger warten: Die Shows der Fantastischen Vier fallen vorerst aus. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Die beiden Shows, die die Fantastischen Vier am 4. und 5. Juli in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart geben wollten, fallen aus – vorerst. Ersatztermine soll es aber im Herbst dieses Jahres und im Sommer 2021 geben.

Stuttgart - Es wird nichts aus der großen doppelten Jubiläumssause zu 30 Jahren Die Fantastischen Vier im Juli in der Mercedes-Benz-Arena. Die beiden Konzerte in Stuttgart und die gesamte Sommertournee der Stuttgarter Hip-Hop-Institution fallen der Corona-Krise zum Opfer.

And.Ypsion, Michi Beck, Thomas D. und Smudo haben sich in einem offiziellen Statement an ihre Fans gewendet: „So wie Ihr bestimmt auch, verfolgen wir ständig die neuesten Entwicklungen im Kampf gegen das Covid19 Virus. Wir alle haben händeringend auf eine verbindliche Entscheidung von unserer Regierung gewartet, ab wann Konzerte und andere Großveranstaltungen in Deutschland wieder möglich sein werden, waren aber persönlich schon seit geraumer Zeit der Meinung, dass es aus Sicherheitsgründen nicht machbar sein wird, diesen Sommer zusammen mit Euch unsere riesigen Jubiläumskonzerte gebührend zu feiern.“

Ersatztermine im Herbst 2020 und im Sommer 2021

Da nun offiziell sämtliche Großveranstaltungen bis mindestens 31.8.2020 untersagt seien, wäre es nach Meinung der Band „unverantwortlich gewesen, sich diesen Sommer mit teilweise mehr als 40 000 Leuten in diversen Stadien, Hallen oder Plätzen zu treffen“.

Doch die Fantastischen Vier kündigen an: „Wir werden diese 30 JAHRE LIVE Shows spielen – no matter what! Vorsichtshalber hatten wir bereits in den letzten Wochen zwei weitere alternative Zeiträume für die Tour geblockt. Einen für den Herbst diesen Jahres, und einen weiteren für den Sommer 2021. Bitte versteht, dass wir die Termine aber erst bekannt geben werden, wenn wir uns wirklich sicher sein können, wann es tatsächlich möglich sein wird wieder guten Gewissens so viele Leute zusammen zu bringen.“

Die Tickets behalten Gültigkeit und die Fantastischen Vier bitten die Fans darum, „mit uns zusammen noch ein bisschen Geduld zu haben. Wir versprechen Euch, es wird sich lohnen! Alle Ticketbesitzer werden so früh wie möglich per Mail über die Ausweichtermine informiert.“

