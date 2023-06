Der Veranstalter Opus ist bereit, die Jazz Open im nächsten Jahr zu verschieben, um damit dem Fanfest zur Europameisterschaft 2024 aus dem Wege zu gehen. Sie sollen nun von 19. bis 30. Juli stattfinden. Die einzige Bedingung: die Garantie der Stadt Stuttgart dafür, den Schlossplatz am 17. Juli, 7 Uhr komplett geräumt zu haben. „Wenn der Schlossplatz nicht am 17. Juli morgens komplett geräumt ist, können wir die Jazz-Open-Produktion nicht rechtzeitig erstellen. Es braucht eine verbindliche Garantie von der Stadt“, sagt Jürgen Schlensog, Geschäftsführer von Opus.

Opus spricht von hohem Risiko

„Wir lassen uns hier nicht den schwarzen Peter zuschieben. Man hat monatelang versucht, die Jazz Open ohne Alternative vom Schlossplatz zu verdrängen. Dem Land Baden-Württemberg danken wir für eine korrekte und verlässliche Verhaltensweise in dieser Sache“, sagt Schlensog. Man habe bereits mit drei großen Stars für den ursprünglichen Spielplan verbindliche Absprachen getroffen. Man habe alles versucht, um die Spieltage später in den Juli zu verlegen. „Dies scheint nun mit Geld und guten Worten möglich zu werden“, sagt Schlensog, bei weiteren möglichen Buchungen scheint der spätere Termin jedoch zum Handicap zu werden. „Viele große Namen sind zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Mitteleuropa“, so Schlensog.

Zudem würden die Spieltage auf dem Schlossplatz dann mit dem Beginn der Sommerferien zusammenfallen. „Wir gehen im Jahr unseres 30-Jahr-Jubiläums ein sehr hohes Risiko ein und haben deutlich sechsstellige Mehrkosten zu erwarten. Die enge zeitliche Taktung erfordert zudem den Abbau der Public-Viewing-Produktion bis 17. Juli morgens. Hier ist nun die Stadt am Zug. Den letzten beißen bekanntlich die Hunde. Das werden wir nicht sein“, sagt Schlensog. „Die Jazz Open sind ein Fest der Freude. Wir feiern jeden Sommer mit 50.000 Menschen elf Tage lang die Vielfalt der Musik. Wir stehen doch nicht für Ärger. Wie die Stadt Stuttgart nun reagiert, wird sich zeigen.“

Fanfest vom 14. Juni bis 14. Juli

Die Stadt braucht Schlossplatz und Ehrenhof für das Fanfest und gemeinsame Fußballschauen während der EM vom 14. Juni bis 14. Juli. Am 18. Juli wollten die Jazz Open eigentlich auf den Schlossplatz, brauchen aber zehn Tage Vorlauf für den Aufbau ihrer Tribüne. Gut ein Jahr lang hat man diskutiert, mehrere Kompromissvorschläge debattiert. Nun gibt es doch eine Lösung.

Die Reaktionen von Stadt und Land stehen noch aus.