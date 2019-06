Plastikfrei einkaufen in Stuttgart So sieht es bei Tante M. aus

Der zweite Unverpackt-Laden in Stuttgart steht kurz vor der Eröffnung. Das Geschäft in Stuttgart-Sillenbuch macht am 27. Juni auf. Doch bereits jetzt durften die künftigen Kunden reinschauen. Und sie kamen in Scharen...