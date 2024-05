Heidi Klum mit Tochter Leni und Ex Flavio bei der Formel 1 in Monaco

1 Leni und Heidi Klum treffen in Monaco auf Lenis Vater Flavio Briatore. Foto: IMAGO/kolbert-press

Heidi Klums Patchwork-Familie funktioniert offenbar bestens. Beim Formel-1-Rennen in Monaco trafen sich das Model und seine Tochter Leni Klum mit deren Vater Flavio Briatore - und schienen bester Laune zu sein.











Heidi Klum (50) hat auf Instagram Einblicke in ihren Besuch beim Formel-1-Rennen am 26. Mai in Monaco gegeben. Der Grand Prix hielt für das Model ein Familientreffen bereit: Sie teilte einen Schnappschuss, auf dem sie zusammen mit ihrer Tochter Leni Klum (20), ihrem Ex-Partner und Lenis Vater, Flavio Briatore (74), dessen Ex-Frau Elisabetta Gregoraci (44) und deren gemeinsamen Sohn Nathan Falco (14) in die Kamera strahlt.