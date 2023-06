1 Andrea Kern (rechts) mit Alexander an der Hand, den ihre jüngere Tochter inzwischen als ihren Bruder vorstellt. Foto: Werner Kuhnl/e

Andrea Kern hat eine Erziehungsstelle. Sie zieht einen Jungen in ihrer Familie groß, der als Kleinkind in eine Wohngruppe kam. „Ich würde es immer wieder machen", sagt die Sozialpädagogin. Aber die Aufgabe ist herausfordernder als sie angenommen hatte.









Drei Kinder graben im Sand – mit den Händen und mit bunten Trinkbechern. Die Minuten vergehen. Als sie fertig sind mit Buddeln, setzen sich in die tiefen Kuhlen, strecken die Beine lang ins Flusswasser. Pure Harmonie. Andrea Kern schaut ihnen zu. Sie liebt diesen Ort, den Neckarstrand in Remseck. Sie lebte mal in der Nähe. Ihr heutiger Wohnort und ihr richtiger Name dürfen nicht genannt werden. Anonymität ist Bedingung für das Gespräch. Das liegt an dem jüngsten der drei Kinder am Strand, das besonders geschützt werden muss: Wir nennen ihn Alexander.