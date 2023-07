1 Die Familie hat blindlings ihrem Navi vertraut – keine gute Idee. (Symbolbild) Foto: imago images/Margit Wild/Margit Wild via www.imago-images.de

Wegen einer fehlerhaften Eingabe ins Navigationsgerät ist eine österreichische Familie rund fünf Stunden in die verkehrte Richtung gefahren und im falschen Salzburg gelandet. Die Einzelheiten.









Dieser Start in den Urlaub ist gründlich missglückt: Wegen einer fehlerhaften Eingabe ins Navigationsgerät ist eine österreichische Familie rund fünf Stunden in die verkehrte Richtung gefahren und im für sie falschen Salzburg gelandet. In dem namensgleichen Ort im Westerwald bat sie am frühen Sonntagmorgen die Polizei um Hilfe.