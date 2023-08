1 Die Feuerwehr Kornwestheim wurde kürzlich zu einem Brand in Pattonville gerufen. Foto: privat

Schmale Straßen machen es den Einsatzkräften schwer, zum Brandort zu kommen. Falschparker verstärken das Problem. Sie sind an vielen Stellen im Landkreis Ludwigsburg zu beobachten. Darauf bereiten sich die Feuerwehren vor.









Vor knapp zwei Wochen ist das passiert, was Hans Peter Sessner schon seit Längerem befürchtet hatte: In seiner Nachbarschaft, im Kornwestheimer Teil von Pattonville, hat es gebrannt. Im Keller eines Reihenhauses im Kalifornienring war das Feuer ausgebrochen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht zu beklagen. Der Ruheständler hat allerdings die Sorge, dass der nächste Brand weniger glimpflich ablaufen könnte. Wegen vieler Engstellen in den Straßen, maßgeblich verursacht durch Falschparker, sei es in Pattonville für Rettungskräfte schwierig, zum Einsatzort zu kommen, sagt er.