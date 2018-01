Falsche Polizisten im Kreis Ludwigsburg Senioren zeigen 16 Trickbetrüger an

Von Rafael Binkowski 16. Januar 2018 - 11:43 Uhr

Falsche Polizisten haben im Kreis Ludwigsburg massenhaft bei Senioren angerufen. Foto: dpa

Massenhafte Anrufe von falschen Polizisten im Kreis Ludwigsburg. Doch die Senioren in Kornwestheim und Korntal-Münchingen zeigen sich wehrhaft – und schalten die echte Polizei ein.

Kreis Ludwigsburg - Glücklicherweise erfolglos endete eine Serie von mindestens 16 Anrufen falscher Polizeibeamter am Montagabend im Landkreis Ludwigsburg. Mit der inzwischen bekannten Story, dass rumänische Einbrecher in der Nachbarschaft der angerufenen Senioren festgenommen wurden, versuchten sie, die Vermögensverhältnisse ihrer vermeintlichen Opfer zu erfragen. Alle Personen beendeten aber vernünftigerweise das Gespräch, ohne Details zu ihren Kontodaten und Wertgegenständen im Haushalt preiszugeben und informierten die „echte“ Polizei.

So gingen die Betrüger leer aus. Sie starteten ihre Anrufe gegen 18.30 Uhr bei vier Senioren zwischen 81 und 90 Jahren aus Hemmingen. Anschließend wählten die Täter die Rufnummer von drei Personen im Alter zwischen 78 und 85 Jahren aus Korntal-Münchingen und gingen dann zu Telefonaten nach Kornwestheim über. Hier wurden fünf Menschen zwischen 75 und 88 Jahren angerufen. Kurz nach 22 Uhr endeten die Betrugsversuche schließlich in Ludwigsburg, nachdem weitere fünf 59 bis 76 Jahre alte Opfer einen Anruf dieser Art erhalten hatten.

Die Polizei gibt Tipps für Senioren

Der Poizeisprecher Peter Widenhorn rät: „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.“ Man solle grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung lassen und von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis einfordern. Vor allem aber rät die Polizei: „Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt.“ Wichtig: Die Telefonnummer der Behörde selbst heraus suchen oder durch die Telefonauskunft geben lassen – oft nutzen die Betrüger falsche Nummern, die an einen Komplizen weitergeleitet werden. „ Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten“, stellt Widenhorn klar, „die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.“

Betrüger auch im Raum Bietigheim unterwegs

Erst vor wenigen Tagen war im Bereich Bietigheim-Bissingen eine Welle von Trickbetrügern registriert worden, dabei schlichen sich die Kriminellen unter dem Vorwand einer „Wohnungsbesichtigung“ in die Räume der Senioren ein. Im November wurde mit einem Wechseltrick Geld erschlichen. Falsche Polizisten traten im November ebenfalls verstärkt im Rems-Murr-Kreis, Böblingen und Göppingen auf. Neben der Masche der Familie sind auch schon Fälle aktenkundig geworden, in denen junge Frauen vorgaben, ein Baby wickeln zu wollen. Bei aller Empathie rät die Polizei grundsätzlich, besser nein zu sagen, wenn Senioren alleine zuhause sind. Die Täter wissen, dass bei älteren Menschen die Reaktionsgeschwindigkeit und die Aufnahmefähigkeit verringert ist und machen sich das zunutze.