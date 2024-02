6 Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In der Nacht auf Dienstag ist die Polizei in den Winnender Stadtteil Schelmenholz ausgerückt. Dort brannte ein Auto – die Polizei hat schon eine Vermutung zur Ursache.











Link kopiert



Die Feuerwehr ist am frühen Dienstagmorgen wegen eines Fahrzeugbrandes in Winnenden ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, geriet gegen 2 Uhr morgens ein Renault, der in der Straße Steinhäusle im Stadtteil Schelmenholz geparkt war, in Brand.