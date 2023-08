30-Jähriger belästigt Frau in Zug – Polizei sucht Geschädigte

1 Die Fahrt endete für den Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

In einem Zug belästigt ein 30-Jähriger eine Frau. Er soll der unbekannten Reisenden an die Brust gefasst haben. Die Polizei sucht nach der Geschädigten.









Ein 30-jähriger Mann hat am Dienstag in einem Zug zwischen Nürnberg und Stuttgart eine Frau sexuell belästigt. Da die Geschädigte beim Eintreffen der Polizei nicht mehr in der Bahn war, suchen die Beamten sie nun.