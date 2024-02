Fahrschulen im Landkreis Ludwigsburg: Großer Ärger bei Fahrlehrern über wegfallende Prüfungstermine

1 Die Fahrlehrer um Chris Böckle (vorne, Mitte) haben klare Forderungen an den Tüv. Foto: avanti/Ralf Poller

Die Fahrlehrer im Landkreis Ludwigsburg sind sauer. Der Tüv Süd hat ihre Prüfungstermine zusammengestrichen. Deshalb kamen sie zu einer Demo im Tammerfeld.











Fahrschule machen und dann ewig auf den Prüfungstermin warten müssen? Einem jungen Mann aus dem Bottwartal erging es dieser Tage genau so. Er wollte sich zur Theorieprüfung anmelden. Beim Tüv in Ludwigsburg hätte er am 11. März einen Termin bekommen und damit mehr als einen Monat warten müssen. Für den knapp 17-Jährigen hat sich das Dilemma schnell gelöst. Seine Fahrschule organisierte ihm einen Termin beim Tüv in Heilbronn – der ist schon am 12. Februar.