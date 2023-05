1 Kleines Kinderrad gegen großes Auto: Ein Polizeibeamter vermisst eine Unfallstelle. Foto: SDMG/ Kohls

Eine bedenkliche Entwicklung: Jeder zweite Kinderunfall passiert mit dem Fahrrad – und zu 70 Prozent sind die Jüngsten selbst Verursacher. Was steckt dahinter?









Stuttgart - Alles scheint sicher, als der zehnjährige Bub mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen überquert. Doch das weiße Auto hält nicht an. Der Fahrer, der in der Plieninger Straße in Möhringen den Kreisverkehr verlässt, hat das Kind nicht gesehen. Eine Kollision, der Junge stürzt, verletzt sich. Der Autofahrer steigt aus und schaut nach dem Rechten. An seinem Fahrzeug. Offenbar gibt es kaum Beulen, und der Mann Ende 50 fährt auf und davon.