In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Verschleiß Ihrer Fahrradkette messen können. (Messlehre, Messschieber & von Hand)

Fahrradketten nutzen sich mit der Zeit ab. Hier zeigen wir Ihnen 3 Methoden, wie Sie den Kettenverschleiß messen können.















An einem Fahrrad ist die Fahrradkette den größten Belastungen ausgesetzt. Die hohe Beanspruchung führt früher oder später zu einem Verschleiß, der sich vor allem in einer Längung in der Gesamtheit der Fahrradkette äußert. Grund dafür ist ein Auslenken von Bolzen und Lagerkragen der Fahrradkette. Aber wie kann der Kettenverschleiß gemessen werden?

Verschleiß der Fahrradkette messen - 3 Methoden

Ein frühzeitiges Erkennen des Verschleißes einer Fahrradkette ist deswegen wichtig, da bei einer fortgeschrittenen Längung die Belastung auf die einzelnen Zähne der Ritzel stark steigt, da die Verteilung der Belastung abnimmt. Die Folge ist, dass nicht nur die Kette, sondern auch das ganze Ritzel- bzw. Zahnkranzpaket ausgewechselt werden müssen. Um den Verschleiß einer Fahrradkette zu messen, gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. Kettenmesslehre benutzen

Die einfachste, schnellste und auch genauste Methode, den Verschleiß einer Fahrradkette zu messen, bietet eine Kettenmesslehre (hier auf Amazon ansehen / ANZEIGE). Diese wird einfach mit der Vertiefung in die Kette gesteckt. Fällt die andere Seite anschließend ebenfalls zwischen die Glieder in die Fahrradkette, muss die Kette ausgewechselt werden.

- Warum zwei Messseiten (0,75 mm & 1,0 mm)?

Kettenmesslehren haben in der Regel zwei Messseiten. Die eine Seite zeigt beim Einfall in die Kette eine Längung von 0,75 mm an und die andere Seite eine Längung von 1,0 mm. Dabei gilt, dass Fahrradketten auf Aluminium-Ritzeln bereits bei einer Längung von 0,75 mm gewechselt werden sollten, während robustere Ritzel aus Stahl eine Längung bis 1,0 mm vertragen. Testen können Sie dies, indem Sie einen Magneten an die Ritzel halten. Ist die Ritzel nicht magnetisch, handelt es sich um Aluminium.

2. Messschieber benutzen

Eine weitere, aber etwas ungenauere Möglichkeit, die Längung einer Fahrradkette zu messen, bietet ein Messschieber (hier auf Amazon ansehen / ANZEIGE). Bei neuen Ketten beträgt der Abstand von 10 Kettengliedern (11 Pins) 119,5 mm. Bei einem Messwert von 120,25 mm sollten Fahrradketten von Aluminiumritzeln getauscht werden. Fahrradketten von Stahlritzeln sollten ab einem Messwert von 120,5 mm getauscht werden.

3. Spannung per Hand testen

Wer keine Kettenverschleißmesslehre oder Messschieber hat, der kann die Fahrradkette auch von Hand auf eine Längung testen. Zuerst spannen Sie dazu den oberen und unteren Teil der Fahrradkette mit der Hand vor dem größten Ritzel an den Pedalen zusammen. Versuchen Sie nun die Kette am rechten Rand des Ritzels abzuziehen. Die Kette sollte fest aufliegen. Lässt sie sich jedoch anheben, liegt eine Längung vor.