Mysteriöser Fall aus 70ern neu aufgerollt Polizei stößt bei Suche nach Leiche auf vergrabenes Auto

Es ist mehr als 40 Jahre her, dass in Bayern eine Zwölfjährige ihr Elternhaus verließ und verschwand. Mit Hilfe neuer Zeugenaussagen ermittelte die Polizei nun einen Ort, an dem die Leiche der Schülerin sein könnte.