7 Beim Protest-Picknick auf der B14 setzten sich rund 350 Menschen für öffentlichen Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer ein. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Ein Protest-Picknick auf Asphalt, Politikerinnen auf Stuttgarts schickster Fahrrad-Demo und ein bekanntes Fest mit neuem Namen – zum Start der Europäischen Mobilitätswoche feierten und demonstrierten mehr als zehntausend Menschen in Stuttgart.











Mehr als zehntausend Menschen sind am Sonntag in die Stuttgarter Innenstadt geströmt, um sich über Mobilität zu informieren, für mehr Raum für Fahrradfahrer und Fußgänger zu protestieren und gemeinsam zu feiern. Zum Start der Europäischen Mobilitätswoche am Wochenende, fanden am Sonntag gleich vier Veranstaltungen parallel statt – und legten zwischen circa 11 und 19 Uhr den Autoverkehr auf einigen Straßen in der Stuttgarter Innenstadt lahm.