Fahrrad-Börsen in Stuttgart und Region Ein neues Leben fürs alte Radl

Von the 29. März 2018 - 14:55 Uhr

Lenker an Lenker: Vor allem Kinderräder werden schnell zu klein – Abhilfe schaffen Fahrrad-Flohmärkte. Foto: dpa

Wer ein neues Fahrrad braucht, aber nicht viel Geld ausgeben will, wird bei Fahrradbörsen fündig. An den Aprilsamstagen finden in Stuttgart und der Region eine ganze Reihe solcher Flohmärkte statt.

Stuttgart - Der Nachwuchs ist seinem Fahrrad wieder viel zu schnell entwachsen, ein neues muss her und das alte nimmt in der Garage oder dem Keller nur noch Platz weg? Wer auf der Suche nach einem Zweirad-Schnäppchen ist oder den alten Drahtesel los werden will, der sollte sich jetzt im Frühjahr auf einer der zahlreichen Fahrradbörsen in Stuttgart und der Region nach einem neuen fahrbaren Untersatz umsehen.

Samstag, 7. April 2018: Marbacher Radbörse

Am Marktbrunnen in Marbach verkaufen private Anbieter in Eigenregie zwischen 9 und 12 Uhr ihre gebrauchten Fahrräder. Wer sich nicht sicher ist, was er für sein altes Rad noch verlangen kann, kann sich von den Mitarbeitern des örtlichen Fahrradgeschäfts beraten lassen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ist ebenfalls vor Ort und bietet Fahrradcodierung als Diebstahlsicherung an.

Samstag, 14. April 2018: Vaihinger Fahrradbörse

Neues, altes Fahrrad gesucht? In der Österfeldschule (Katzenbachstraße 27) in Stuttgart-Vaihingen kann man von 8 bis 14.30 Uhr fündig werden. Wer sein Rad verkaufen will, gibt es bereits am Freitag, 13. April, zwischen 17.30 und 19 Uhr oder am Samstagmorgen zwischen 8 und 12 Uhr in der Schule ab (zur Online-Anmeldung geht es hier). Die Veranstalter erheben eine Vermittlungsgebühr. Die Börse sei einer der „größten Märkte für Fahrräder aus zweiter Hand im süddeutschen Raum“, sagt der Radsportverein Vaihingen, der den Flohmarkt organisiert.

Samstag, 14. April 2018: Esslinger Fahrradbasar

In der Schelztorhalle in Esslingen wechseln am Samstagvormittag Drahtesel ihre Besitzer. Organisiert wird der Flohmarkt vom ADFC Esslingen, der auch dabei hilft, unter den Gebrauchten das passende Fahrrad zu finden. Fahrradannahme ist von 9.30 bis 11 Uhr, der Verkauf dauert von 11.30 bis 12.30 Uhr. Für den Verkauf fällt eine Bearbeitungsgebühr von drei Euro an. Außerdem behält der Veranstalter zehn Prozent vom Verkaufserlös ein.

Samstag, 14. April 2018: Fahrradflohmarkt Zuffenhausen

Vor der Zehntscheuer in Stuttgart-Zuffenhausen kann man am Samstagvormittag zwischen 10 und 13 Uhr ein gebrauchtes Rad erstehen oder sein altes los werden. Veranstalter ist die „Fahr Rad !“-Offensive Zuffenhausen. Auch der ADFC ist vor Ort. Außerdem werden Drahtesel für „Fahrräder für Afrika“ gesammelt.

Samstag, 21. April 2018: Radbörse Ludwigsburg

Auf dem Ludwigsburger Rathaushof warten am Samstagvormittag ab 10 Uhr beim Radaktionstag gebrauchte Fahrräder auf neue Besitzer. Wer sein Fahrrad verkaufen will, gibt es bereits am Freitag, 20 April, zwischen 14 und 18 Uhr beim Outdoor-Ausrüstungshaus „naturzeit“ in der Seestrasse 11-13 ab. Fahrräder, die nicht verkauft wurden, gehen als Spende an Flüchtlingsunterkünfte.

Samstag, 21. April 2018: RadL-Börse Leonberg

Der Fahrrad-Flohmarkt der Agendagruppe RadL (Radel aktiv durch Leonberg) bietet auf dem Bürgerplatz vor der Stadthalle ein großes Angebot an gebrauchten Drahteseln. Von 9 bis 11 Uhr kann man sein Fahrrad dort abgeben, zwischen 11.15 und 13 Uhr werden sie dann verkauft. Was übrig bleibt, wird für „Fahrräder für Afrika“ gespendet. Zehn Prozent des Verkaufpreises behält RadL als Spende ein.

So fährt man sicher

Hat man endlich das richtige Fahrrad gefunden und steht die erste Ausfahrt an, lohnt es sich, nochmals kurz Hand anzulegen: Die Reifen sollten richtig straff aufgepumpt sein, dann fährt es sich leichter, weil weniger Reibung entsteht. Die Kette sollte gut geölt sein, auch Licht und Bremsen müssen funktionieren.

Zuletzt lohnt es sich, den Sattel ordentlich einzustellen: Mit gestrecktem Bein sollte man das Pedal am tiefsten Punkt gerade noch erreichen, so fährt es sich angenehm und knieschonend.

Fehlt Ihnen eine Fahrradbörse in dieser Übersicht? Dann schreiben Sie eine E-Mail an @teams-digital-unit@mhsdigital.de. Vielen Dank!