1 Auch der Vater eines Teenagers, der 2021 vier Schüler an einer Schule im US-Bundesstaat Michigan erschoss, ist wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden worden. Foto: Paul Sancya/AP/dpa

Ein Teenager eröffnet an einer Schule in Michigan das Feuer und tötet vier Schüler. Die Tatwaffe: ein Geschenk der Eltern. Diese sind nun beide zur Verantwortung gezogen worden.











Pontiac/Washington - Nach der Mutter ist nun auch der Vater eines Teenagers, der 2021 vier Schüler an einer Schule im US-Bundesstaat Michigan erschoss, wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden. Eine Geschworenenjury verkündete am Donnerstagabend (Ortszeit) ihr Urteil in Pontiac in Michigan. Einige Wochen zuvor war die Mutter des Jugendlichen ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen verurteilt worden. Es war das erste Mal, dass in den USA ein Elternteil eines Todesschützen aufgrund persönlicher Verantwortung für solch ein Verbrechen verurteilt wurde. Die Tatwaffe war ein Geschenk der Eltern an ihren damals 15 Jahre alten Sohn, mit der er kurz darauf die Morde beging. Beiden Elternteilen drohen nun jeweils 15 Jahre Haft - das Strafmaß soll erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.