In Stuttgart-Kaltental muss ein Stadtbahnfahrer stark bremsen, weil ein Autofahrer verbotswidrig abbiegt. Zwei Fahrgäste werden verletzt, der Verursacher flüchtet.

Ein bislang unbekannter Autofahrer, der am Donnerstag gegen 18.35 Uhr verbotswidrig von der Christian-Belser-Straße nach links in die Böblinger Straße abgebogen ist, hat eine Gefahrenbremsung einer Stadtbahn verursacht. Das berichtet die Polizei.

Weil der Unbekannte die Gleise überfuhr, musste ein 22-jähriger Stadtbahnfahrer, der gerade von der U-Haltestelle „Waldeck“ in Richtung Heslach losgefahren war, stark abbremsen. Dadurch stürzten eine 56-jährige Frau sowie ein 57-jähriger Mann in der Bahn. Beide wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Vaihingen fort. Er soll mindestens 50 Jahre alt sein und graue oder weiße Haare haben. Der Mann war mit einem weißen Wagen mit Esslinger Zulassung unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.