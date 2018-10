Fahrerflucht in Möglingen Mann fährt 92-Jährige an und flüchtet

Von red/pho 23. Oktober 2018 - 14:31 Uhr

Der Unfallfahrer aus Möglingen soll Alkohol getrunken haben (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Eine besonders dreiste Form der Fahrerflucht hat sich ein 32-Jähriger in Möglingen erlaubt: Nachdem er eine Seniorin angefahren hatte, flüchtete er. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Mann gestellt werden.

Möglingen - Ein junger Mann hat am Montag eine 92-Jährige in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau gegen 14.15 Uhr einen Zebrastreifen an einem Kreisverkehr an der Schwieberdinger Straße überqueren, als der 32-Jährige von der Ludwigsburger Straße kommend in den Kreisverkehr einfuhr und in Richtung Schwieberdinger Straße fahren wollte.

Zeugen verfolgen den flüchtenden Fahrer

Zeugen zufolge benutzt er sein Handy, als er die 92-Jährige erfasste. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 32-Jährige stieg nach dem Unfall aus, entfernte sich dann aber unerlaubt vom Unfallort. Mehrere Zeugen nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn kurze Zeit später an der Kreuzung zwischen der Straße Beim Hasenkreuz und der Albert-Einstein-Straße stellen.

Die Polizei stellt fest: Der Mann ist unter Alkoholeinfluss

Nun versuchte der 32-Jährige zu Fuß zu flüchten. Wieder holten ihn die Zeugen ein, diesmal auf Höhe der Einmündung Markgröninger Straße/Paul-Hindemith-Straße. Sie hinderten ihn an der Flucht. Als die Polizeibeamten eintrafen, soll der Mann nach Alkohol gerochen haben. Sie veranlassten einen Alkoholtest und beschlagnahmten seinen Führerschein.