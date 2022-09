1 Nach einem Unfall in Allmersbach sucht die Polizei nach dem flüchtigen Verursacher. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Am Dienstagabend ist eine Frau mit dem Fahrrad im Rems-Murr-Kreis unterwegs. Als sie abbiegen will, gibt sie ein Handzeichen – und wird trotzdem überholt. Es kommt zum Unfall.















Nach einem schweren Unfall, der sich am Dienstagabend in Allmersbach ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen – und nach dem mutmaßlichen Verursacher. Gegen 22 Uhr war eine 35 Jahre alte Radfahrerin in der Backnanger Straße unterwegs und wollte nach links in die Heininger Straße abbiegen. Dies kündigte sie laut der Polizei auch durch ein entsprechendes Handzeichen an.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Ein hinter ihr fahrender, unbekannter Autofahrer überholte sie trotzdem. Die Polizei vermutet, dass er sie dabei streifte. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 0 71 91/90 90 entgegen.