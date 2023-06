6 Ein Großaufgebot der Polizei war zur Fahndung im Stuttgarter Osten eingesetzt – am Boden und in der Luft. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Seit dem frühen Freitagnachmittag sucht die Polizei im Bereich rund um den Großmarkt mit einem Großaufgebot nach zwei Flüchtigen. Sie sollen zuvor eine Frau überfallen und ausgeraubt haben.









Am Freitagnachmittag hat ein Großaufgebot der Polizei inklusive einem Hubschrauber und Polizeihunden im Stuttgarter Osten und in Wangen für Aufsehen gesorgt. Grund war eine Fahndung nach einem Raubüberfall, die sich bis in die Abendstunden zog. Zwei Männer hatten zuvor eine 47-jährige Frau auf dem Gelände des Großmarktes ausgeraubt.