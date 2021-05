Champagner vorm Café, Shopping und Polizeieinsätze So verlief der Samstag in Stuttgarts City

In Stuttgarts City ist das Leben zurück gekehrt: Am Samstag haben viele die Chance genutzt – nach Test, Genesung oder Impfung – endlich wieder in Cafés oder Restaurants zu gehen. Je später der Nachmittag, um so voller wurde es, was auf dem kleinen Schlossplatz zu Polizeieinsätzen führte.