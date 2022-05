Fahndung in Stuttgart

1 Auch vom Hubschrauber aus sucht die Polizei nach Tatverdächtigen. Foto: SDMG/SDMG / Kohls (Symbolbild)

Ein Spaziergänger entdeckt im Wald einen verletzten Mann. Die Polizei kennt noch keine Hintergründe der Auseinandersetzung.















Die Kriminalpolizei muss sich seit Dienstagabend um einen rätselhaften Fall kümmern, der sich auf der Waldebene Ost abgespielt hat. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber bei der Suche nach den Tatverdächtigen, die an einer blutigen Auseinandersetzung beteiligt waren, zum Einsatz.

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 19 Uhr alarmiert. Ein Spaziergänger war auf der Waldebene Ost, die zum Stadtbezirk Stuttgart-Ost gehört, unterwegs. Er fand im Wald einen Mann, der verletzt war. Dabei handelte es sich laut der Polizei um eine Stichverletzung. Der Passant schlug Alarm, und die Polizei begann mit der Fahndung: Sie suchte mit Einsatzkräften am Boden – und auch aus der Luft mit dem Hubschrauber – nach Personen, die an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein könnten. Es konnte aber niemand gefunden werden.

Über die Hintergründe der Auseinandersetzung ist nichts bekannt. Die Polizei hält sich aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt und verrät nicht, was sie möglicherweise schon herausgefunden hat. Bisher ist lediglich bekannt, dass dem Mann, der im Wald entdeckt worden war, eine Stichverletzung zugefügt wurde. Ob diese von einem Messer oder womöglich von einer anderen Waffe herrührt, auch darüber sagt die Polizei nichts. Zum Ausmaß der Verletzung ist bekannt, dass – zum derzeitigen Stand – nicht davon auszugehen sei, dass sie für das Opfer lebensgefährlich sein könnte.

Rettungskräfte versorgten den Mann am Einsatzort und brachten ihn danach in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Ob er bereits vernommen werden konnte, ist auch noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hofft nun, dass Zeugen am Dienstagabend in dem beliebten Naherholungsgebiet Beobachtungen gemacht haben, die Hinweise auf die Auseinandersetzung und die möglichen Beteiligten geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 entgegen.