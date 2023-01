Fahndung in Stuttgart

Nach dem Einbruch in eine Gaststätte in Stuttgart-Zuffenhausen sind die zwei mutmaßlichen Täter auf der Flucht. Polizeiangaben vom Montag zufolge machte sich das Duo an den Spielautomaten zu schaffen – und flüchtete dann vor der Polizei.

Die unbekannten Männer seien am frühen Sonntagmorgen in das Lokal an der Haldenrainstraße eingebrochen, teilten die Beamten weiter mit. Ein Anwohner hatte dies gegen 06.45 Uhr beobachtet. Demnach hatten es die Einbrecher auf die Spielautomaten abgesehen.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Einige Zeit später seien die Männer mit einem schwarzen VW Golf in Richtung Stuttgart-Freiberg geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Beamte das Fahrzeug auf einem Parkplatz am Kafkaweg und beschlagnahmten es. Außerdem fanden die Polizisten in unmittelbarer Nähe die mutmaßlich zuvor gestohlenen und aufgebrochenen Geldkassetten aus den Automaten.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen nun unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 um Hinweise. Die Einbrecher sollen männlich, zwischen 1,65 bis 1,70 Zentimeter groß und schlank gewesen sein.

Sie waren schwarz gekleidet und trugen schwarze Wollmützen sowie weiße FFP2-Masken. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.