Fachkräfte aus dem Ausland: Fachkräfte verzweifelt gesucht – zügig und rund um den Erdball

1 Die drei Kolumbianer Juan Tabares Castano, Miguel Angel Cortes und Kevin Almeida Diaz (von links) hoffen auf eine Zukunft mit ihrer Familie in Deutschland. Foto: Matthias Schiermeyer

Von Kolumbien über Marokko, Namibia und Vietnam bis Indien: Regierung, Kammern, Innungen, Verbände und zahlreiche Firmen machen sich in aller Welt auf Werbetour für offene Stellen in Baden-Württemberg. Es mangelt noch an Koordination und einheitlichen Strategien.











Teams am Bau sind meist von Menschen aus Osteuropa dominiert. Weil der Zufluss von dort nicht mehr ausreicht, müssen die deutschen Unternehmen rund um den Erdball auf Suche gehen, um ihre Lücken zu füllen – auch in Kolumbien, wo das Wohnungsunternehmen Vonovia 38 Elektroniker rekrutiert hat, wovon 13 schon im bundesweiten Einsatz sind. Drei von 25, die noch im Anerkennungsverfahren stecken, sanieren in diesen Tagen eine Wohnung in Bad Cannstatt.