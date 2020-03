1 Fabian Bredlow lenkt den Ball mit der Faust ins eigene Tor. Foto: imago images/Sven Simon/Anke Waelischmiller

Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart ist für sein kurioses Faust-Eigentor beim DFB-Pokal-Spiel gegen Bayer Leverkusen für das „Kacktor des Monats“ nominiert. Nun sind die Fans gefragt – holt er sich den Titel?

Stuttgart - Den 5. Februar 2020 wird sich VfB-Keeper Fabian Bredlow mit Sicherheit nicht rot im Kalender angestrichen haben. Seinen Auftritt im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen kann man getrost in die Kategorie „schnell vergessen“ packen. Doch mit dem Vergessen ist das so eine Sache. Denn nun steht sein mehr als unglückliches Faust-Eigentor bei der knappen 1:2-Achtelfinalniederlage in der Auswahl zum „Kacktor des Monats“.

Noch nie davon gehört? Das „Kacktor des Monats“ ist ein Teil der WDR-Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ – ein Format, das das Fußballgeschäft aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Moderator Arnd Zeigler lässt dabei jeden Monat über Tore abstimmen, die so gar nichts mit Fallrückziehern, direkt verwandelten Ecken oder Hackentreffer zu tun haben. So einen Treffer wie der von Fabian Bredlow eben. „Diese sehenswerte Faustballeinlage des VfB-Keepers entwickelt seine ganze Schönheit erst in der Verlangsamung der Wiederholung. Einfach mal ganz locker übers Fäustchen rutschen lassen – das kannste einfach nicht lernen“, wird die Szene humorvoll kommentiert.

Am Montag wurde Bredlow im Übrigen 25 Jahre alt – wird er nun nachträglich noch mit dem Award „Kacktor des Monats“ beschenkt? Die Entscheidung treffen am Ende die Fans. Ach ja.. Nicht nur Bredlow ist nominiert. Auch der derzeit an Fortuna Düsseldorf ausgeliehene VfB-Spieler Erik Thommy steht mit einem kuriosen Treffer zur Auswahl.