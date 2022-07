1 Fabi Rommel beim Comedy Splash Open Air in Berlin (Archivbild) Foto: Mike Wahrlich

Der Comedian Fabi Rommel aus Calw begeistert auf Instagram und Tiktok Tausende Nutzer mit seinen Videos. Es geht um Bier und Dorfpartys – hin und wieder ist auch ein VfB-Fanartikel zu sehen. Wann kommt Rommel nach Stuttgart?















Ein Mann in gelbem Shirt sitzt auf einem Sofa und lehnt dankend ab, als ihm ein Freund ein Bier anbietet. „Nein danke, Mann, ich würde heute ein Radler nehmen, wenn’s geht“, sagt er. „Ist alles ok bei dir?“, fragt der andere und auch ein Dritter, der gerade zur Türe hereinkommt, kann es nicht fassen. Also ruft Letzterer den Bruder des Radlertrinkers an. Der wiederum empfiehlt zu fragen, ob er Schmerzen in der Brust habe. Was dann folgt, ist eine völlig skurrile Abfolge von Ereignissen, an der mitunter ein Notarzt, ein Nachrichtensprecher und der Arzt eines Tropeninstituts beteiligt sind.

Mit diesem Video ging Fabian, genannt Fabi, Rommels Erfolg auf Tiktok und Instagram durch die Decke. Der 29-jährige gebürtige Calwer ist Stand-up-Comedian und am 14. August bei „Comedy 72“ auf der Open-Air-Bühne das Mercedes-Benz-Museums zu sehen. Während er, mittlerweile Wahl-Berliner, dann – wie die anderen Unterhalter des Abends auch – alleine auf der Bühne steht, verkörpert er in seinen Sketchen auf Tiktok und Instagram immer mehrere Personen gleichzeitig.

Erster Live-Auftritt in Sidney

Heißt: Im Radler-Video ist er nicht nur Bierverweigerer, sondern auch Freund, Bruder, Tropenmediziner und Co. Manchmal rasiert er sich zwischen den Aufnahmen einzelner Szenen, einmal war er auch zwischendurch beim Friseur: „Ich meine, es ist ja klar, dass das immer ich bin. So ist die Illusion – wenn man es eine nennen kann – aber noch ein bisschen größer.“

Angefangen hat alles 2017 in Sydney, da stand Rommel zum ersten Mal auf einer Bühne, bei einem sogenannten Open Mic. „Da macht dann eine Handvoll Comedian pro Abend mit und die testen dann ihr neues Zeug“, erklärt der Schwarzwälder. Warum das wichtig ist? „Wenn du Musiker bist, dann kannst du Zuhause üben und sehen, ob es gut ist oder nicht, aber als Comedian brauchst du die Reaktion des Publikums.“

Kooperation mit Extra 3

Nach fünf weiteren Auftritten in Australien und kurzem Zwischenstopp zurück im Schwarzwald zog Rommel nach Berlin, nahm einen Job im Marketing an und machte nebenbei Stand-up-Comedy. Irgendwann arbeitete er noch Teilzeit, bis der Hype um Tiktok immer größer wurde und er „volles Risiko ging“.

Wenn er an neuem Material arbeite, sei er in Berlin sieben Mal pro Woche auf der Bühne. Geld nehme er damit nicht ein und auch sein Verdienst durch Tiktok sei mit weniger als 100 Euro pro Monat überschaubar. Aber wie verdient er sich seinen Lebensunterhalt? „Dieses Jahr hatte ich einen großen Autorenjob, da habe ich an der Serie Almania mit Phil Laude mitgeschrieben. Außerdem habe ich eine Kooperation mit Extra 3, die noch ausgeweitet wird.“

Während es in der Satiresendung um politische Geschehnisse geht, will der Comedian auf Instagram und Tiktok eine „politische Bubble“ explizit nicht ansprechen. Er wollte die Leute „einfach unterhalten“, wolle nicht, „dass sie über irgendwas Nerviges nachdenken müssen, sondern sich ablenken können.“

Kundenhotlines, schlechte Kellner, Dorfpartys

Durchschnittlich acht Stunden braucht er für die Produktion eines Sketchs – von der Idee bis zum hochgeladenen Video. Was alle gemeinsam haben: Die gezeigten Situationen sind Kombinationen aus alltäglich und vollkommen absurd: „Alltäglich Situationen werden völlig ins Unrealistische getrieben, aber weil es so alltäglich ist, können die Leute mitgehen.“

Und was gibt’s außer Bier und Radler? Kundenhotlines, schlechte Kellner, Dorfpartys und die Morgen danach. „Was man in den Videos klar sieht, ist das Dorfkind.“ Aufgewachsen in Calw-Stammheim mit gerade mal rund 5000 Einwohnern, „bringe ich viele Humoreigenschaften und Interessen aus dem Dorf mit.“ Fußball etwa sei auf dem Land noch mal ein größeres Thema als in Berlin mitten in der Stadt.

Tour kommt nach Stuttgart

Kein Wunder also, dass Rommel in vielen Videos ein Trikot trägt: Liverpool, Arsenal, Benfica Lissabon – alles dabei, und auch das eine oder andere VfB-Utensil sieht man mal hier, mal da im Hintergrund. Warum also kein VfB-Trikot? – „Ich bin ein großer VfB-Fan, ich will das aber nicht zum Inhalt meiner Videos machen“, sagt Rommel. Schließlich wolle er auch, dass Nicht-VfB-Fans seine Clips anschauten.

Mit der Kesselstadt verbindet der Schwarzwälder neben dem Team von Pellegrino Matarazzo schlicht Heimat. „Auch wenn man aus Calw kommt, ist Stuttgart einfach die nächste große Stadt.“ VfB, feiern, einkaufen – all das habe er in Stuttgart gemacht. 2016 wohnte Rommel für ein halbes Jahr in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, „als ich meine Bachelorarbeit bei Daimler in Möhringen geschrieben habe“, sagt er. Auf seiner Tour, die 2023 startet, wird Rommel auch nach Stuttgart kommen. Eine genaue Planung gebe es zwar noch nicht, der Stopp in der Kesselstadt sei aber sicher.

Und was wurde aus dem Radlertrinker? Der landet am Ende beim Psychologen und sieht irgendwann ein, dass er sich alles nur eingebildet hat. Tatsächlich?