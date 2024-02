7 Im Zuge starker Regenfälle sind in Dana Point (USA) vor rund zwei Wochen Erdmassen in die Tiefe gestürzt. Die Villen stehen nun am Abgrund. Foto: Getty Images via AFP/MARIO TAMA

Extremwetter in Kalifornien haben mit heftigen Regenfällen für einen Erdrutsch an einer Klippe der Küstenstadt Dana Point gesorgt. Wir haben die spektakulären Bilder:











Eigentlich fällt in Kalifornien in einem ganzen Jahr so viel Regen, wie im Februar bereits herunterkam. Grund dafür war ein Sturm, der über Teile der US-Westküste hinwegzog. Das hinterließ Spuren, denn aufgrund der verursachten Erdrutsche stürzten tonnenweise Felsen und Erdmassen an den Klippen in den pazifischen Ozean.