2 Grillen ist nicht ungefährlich, gerade vor dem Gebrauch von Spiritus wird gewarnt. Foto: dpa/Stefan Sauer

Der Leiter des Zentrums für Schwerbrandverletzte warnt vor Unachtsamkeit beim Grillen. In den Spezialbetten am Stuttgarter Marienhospital liegen die Unfallopfer teils Monate lang.









Stuttgart - In Deutschland ereignen sich jedes Jahr im Schnitt 4000 Grillunfälle. Schwere Fälle müssen im Krankenhaus versorgt werden, zum Beispiel im Zentrum für Schwerbrandverletzte am Marienhospital. Dessen Leiter, Matthias Rapp, schildert, welche Folgen ein Grillunfall haben kann und erklärt, wie man Brandopfern am besten erste Hilfe leistet.