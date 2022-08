Exotische Tiere in Stuttgart

1 Dieser Sittich fliegt seit einiger Zeit durch Schönberg. Foto: privat

Ein Jandaya-Sittich scheint sich in den Gärten in Stuttgart-Schönberg wohlzufühlen. Er ist dort schon länger unterwegs, berichten Anwohner. Der Südamerikaner hat offenbar sogar zwei Stuttgarter Winter überlebt.















Link kopiert

Der kleine Kerl mit dem orange-gelben Kopf und den größtenteils grünen Flügeln ist schon länger unterwegs. 2020 berichteten Anwohner unserer Zeitung, dass er sich insbesondere in alten Bäumen in den Schönberger Gärten umhertreibe. Sogar die kalten Dezembernächte schien er zu ertragen. Und offenbar hat er inzwischen sogar zwei Stuttgarter Winter überlebt, denn er fliege immer noch durch Schönberg, erzählt Georg Stefan Hagemann aus Schönberg. „Diesem im wahrsten Sinne des Wortes bunten Vogel geht es offensichtlich gut.“

Im Sommer 2020 ist der Sittich erstmals gesichtet worden

Bei dem Exoten handelt es sich um einen Sittich, der hauptsächlich in Brasilien vorkommt, Jandaya oder auch Jendaya genannt. Ulrich Tammler vom Naturschutzbund (Nabu) Stuttgart hatte 2020 unserer Zeitung gegenüber vermutet, dass er aus einer zoologischen Einrichtung oder einem Privathaushalt entflogen sein könnte oder ausgesetzt wurde. Der internationale Handel mit Jendaya-Sittichen sei verboten, sagte er damals. Demzufolge entstammt der Vogel also entweder einer langen Züchtungsreihe, oder er wurde illegal eingeführt. Wie auch immer er nach Schönberg kam, nun ist er dort oft zu sehen und noch öfter zu hören, berichtet Hagemann.

„Aufgefallen ist der Sittich zunächst nur durch sein lautstarkes Rufen und zwar im Sommer 2020“, sagt der Schönberger. „Danach konnte ich ihn manchmal in den Baumwipfeln sehen oder bei Flugwettbewerben mit den Tauben.“ In seinem Garten sei der Vogel erstmals im Dezember 2021 aufgetaucht. „Aktuell sitze ich bei offenem Fenster im Homeoffice und höre ihn in der Nachbarschaft wieder rufen“, sagt Hagemann.

Papageien haben sich in deutschen Städten eingelebt

In Stuttgart bekannte Exoten sind die wilden Gelbkopfamazonen, die seit Jahrzehnten in Stuttgart-Bad Cannstatt und im Rosensteinpark unterwegs sind. In anderen Städten wie Heidelberg, Köln oder Düsseldorf leben inzwischen Halsbandsittiche. Im Gegensatz zu diesen Populationen fliegt der Schönberger Sittich solo seine Runden. Dabei ist der Jendaya wie alle Papageien ein Schwarmvogel und alleine eigentlich nicht glücklich.