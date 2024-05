Normalerweise ist der 650 Quadratmeter große Seerosenteich im Herzen der Wilhelma im Maurischen Garten der Ort für die tropischen Wasserpflanzen im Sommer und das Erlebnis vor dem Maurischen Festsaal mit seiner orientalischen Architektur. Doch es gibt bereits jetzt eine Ecke im Stuttgarter Zoo, die fasziniert mit ihren gelben exotischen Blüten schon jetzt die Besucherinnen und Besucher: Das Becken mit den winterharten Seerosen, die das ganze Jahr dort im Wasser sind. Sie wurden im Juni 2014 gepflanzt und sind früher dran als die anderen tropischen Schönheiten im Maurischen Garten.

Kleine Wasseranlage mit winterharten Pflanzen

So blüht jetzt schon unter anderem die Seerose mit dem Namen Texas Dawn. Sie ist zu erkennen an den rosa Bütenblättern außen und innen in kräftigen gelben Farben . Diese Schönheiten sind in der kleinen Wasseranlage mit den winterharten Pflanzen neben dem Maurischen Landhaus zu finden. Doch auch das große Becken hat schon erste Seerosen seit Mitte April, wie Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin sagt. Doch sie sind noch nicht zu sehen. Jetzt haben die Gärtner auch damit begonnen, im großen Seerosenteich des Maurischen Gartens die Seerosen einzupflanzen, die im Gewächshaus überwintert haben. Sie werden erst im Juli ihre ganze Pracht entfalten und bis Mitte September erblühen. Die Hauptblüte der Seerosen liegt zwischen Juni und September.