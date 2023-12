Exotische Haustiere in der Region: Würgeschlangen und Echsen neben dem Sofa

Exotische Haustiere in der Region

1 Exotische Tiere wie diese Königsboa benötigten oftmals Haltungs- und Pflegebedingungen, die von Privatpersonen gar nicht erbracht werden können, beklagt der Tierschutzbund. Foto: dpa

Der Skorpion an der Zimmerwand, die Boa in Nachbars Garten, die Wasserschildkröte im Feuersee: Das Veterinäramt und der Tierschutzbund berichten über Trend-Haustiere und erschreckendes Nichtwissen bei Haltern von exotischen Tieren.











Wie genau der Skorpion an die Wohnzimmerwand gekommen ist, bleibt ein Rätsel. Der Polizei jedenfalls liegen bislang keinerlei Erkenntnisse darüber vor, wem das Spinnentier gehört, das ein 26-Jähriger in Backnang kürzlich in seinen vier Wänden eingefangen hat. Vermisst gemeldet hat den giftigen Krabbler jedenfalls niemand.