Mann belästigt am Börsenplatz zwei Frauen sexuell

Exhibitionist in Stuttgart

1 Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Zwei Frauen werden am Donnerstag in Stuttgart mutmaßlich von einem 32-Jährigen sexuell belästigt. Die Polizei schnappt den Mann und sucht weitere Geschädigte.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Am späten Donnerstagabend betraten zwei Frauen den Bahnsteig am Börsenplatz in Stuttgart-Mitte. Dabei wurden sie mutmaßlich von einem 32-Jährigen sexuell belästigt. Das berichtet die Polizei.

Der Mann saß gegen 22.45 Uhr auf einer Sitzbank am Bahnsteig und spielte an seinem Glied herum. Dabei suchte er den Blickkontakt mit den 27 und 29 Jahre alten Frauen. Die alarmierten Beamten nahmen den 32-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

Lesen Sie auch

Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.