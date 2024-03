26-Jähriger onaniert in Innenstadt

Exhibitionist in Stuttgart

1 Gegen den mutmaßlichen Exhibitionist lag bereits ein Haftbefehlt vor. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Zwei Männer spazieren am Dienstagabend durch die Stuttgarter Innenstadt, als sie sehen, wie ein 26-Jähriger in der Öffentlichkeit onaniert. Sie sprechen ihn auf sein Verhalten an – doch der Mann hört nicht auf.











Ein 26-Jähriger soll am Dienstagabend in der Bolzstraße in Stuttgart-Mitte mit heruntergelassener Hose onaniert haben, wie die Polizei mitteilt. Er wurde daraufhin festgenommen.