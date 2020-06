Exhibitionist in Ludwigsburg

1 Ein Zeuge verständigte nach dem Vorfall die Polizei. (Symbolfoto) Foto: Phillip Weingand / STZN

Zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren werden am Montag in Ludwigsburg belästigt. Vor ihren Augen onaniert ein 42-Jähriger, der sich nach der Tat aus dem Staub machen will.

Ludwigsburg - Wegen eines Exhibitionisten ist die Polizei am Montagabend in Ludwigsburg ausgerückt. Gegen 20.45 Uhr wurde die Beamten in die Straße „Straßenäcker“ gerufen, weil dort nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren belästigt wurden.

Als die beiden Fußgängerinnen an einer Bushaltestelle vorbeigingen, saß dort ein Mann mit vermutlich heruntergelassener Hose. Der 42-Jährige soll zudem onaniert haben, woraufhin die beiden Jugendlichen zunächst weitergingen. Zwei Zeugen, eine Frau und ein Mann, wurden auf die geschockten Mädchen aufmerksam und sprachen sie an. Nach der Schilderung der Geschehnisse verständigte der Mann die Polizei.

Da der 42-Jährige mit dem einfahrenden Bus davonfahren wollte, wurde er vom Zeugen sowie dem Busfahrer bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten festgehalten. Der Tatverdächtige, der vermutlich Alkohol getrunken hatte, muss nun mit einer Anzeige wegen Exhibitionismus rechnen. Ihm wurde ein Platzverweis für die Tatörtlichkeit erteilt, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.